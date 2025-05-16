Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Rendi botëror i çrregulluar’ Von der Leyen: Po punojmë për grupin tjetër të sanksioneve ndaj Rusisë
Transmetuar më 16-05-2025, 14:57

Von der Leyen: Ndryshimet që po kalojmë janë historike. Liria politike dhe ekonomikë pas rënies së murit do shkrihej bashkë dhe do bashkontë njerëzit. Ajo që perceptuam si rend botëror po kthehet në crregullim botëror prej Putinit. Sot Evropa i ka sytë hapur dhe e dimë që duhet të ecim përpara, duhet të krijojmë vete qëndresën tonë. Kemi mësuar se kur ka kriza të mëdha, Europa është ajo që jep përgjigjet më të mëdha. Europa është bashkuar më shumë në këtë pikë kthese të historisë dhe ka qëndruar e palëkundur në mbështetjen ndaj Ukrainës. Shumica e anëtarevë të KPE kanë mbështëtur sanksionët ndaj Rusisë dhe ato po japin efekt. Jemi gati të bëjmë më shumë për ta sjellë Putin në tryezën e negociatave. Ne duam paqe. Po punojmë për grupin tjetër të sanskioneve, që do të jenë ndaj Nordstream 1 dhe 2. Ka ardhur koha të angazhohemi seriozisht për paqe.

