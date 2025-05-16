Meloni: Europën e re në një botë të re nuk mund ta bëjmë pa Ballkanin Perëndimor. ‘Shqipëria është Europë si Italia’

Tiranë- Kryeministrja italiane Giorgia Meloni, gjatë fjalës së saj në Samitin e Komunitetit Politik Europian, u shpreh se “Shqipëria është Europë si Italia”.
Ajo theksoi se integrimi në BE i vendeve të Ballkanit Perëndimor është në të mirën e sigurisë së kontinentit.
Ndërsa theksoi se po ndërmerren hapa përpara në procesin e ribashkimit të Europës.
Giorgia Meloni: Është moment i rëndësishëm për kombin shqiptar dhe të gjithë ne. Identiteti europian i Shqipërisë është fakt nga historia. Shqipëria është Europë si Italia, pavarësisht faktit nëse je pjesë e një organizate të caktuar apo jo. Gjithmonë buzëqesh kur dikush përpiqet të pretendojë se kush është europian e kush nuk është.
Të gjitha shtetet në këtë tryezë janë pjesë e Europës ashtu si 27 shtetet anëtare.
Ne po ndërmarrim një hap përpara në procesin e ribashkimit të Europës. Zgjerimi do të thotë edhe sfida të reja por jam e bindur që integrimi në BE i vendeve të BP është në të mirën e sigurisë së Europës. Fatet tona ndërvaren.
Meloni: Dëshiroj të uroj Edin për rizgjedhjen e tij "të papritur" si lider i Shqipërisë. Këtu organizohet për herë të parë KPE dhe ky është moment shume i rëndësishëm. Identiteti europian i Shqipërisë është fakt jo vetëm nga gjeografia por edhe historia. Shqipëria është Europë. Të gjithë këto shtete rreth kësaj tryeze janë po aq europiane sa 27 vendet e BE. Fakti që jemi këtu sot dmth se po marrim një hap para për ribashkimin e Europës, Europën e re nuk mund ta bëjmë pa Ballkanin Perëndimor. Këto popuj janë ura mes Lindjes dhe Perëndimir, dhe zemra e Europës.
