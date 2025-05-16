Presidenti Erdogan ‘kritikon’ Ramën për atletet!

Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka mbërritur në Tiranë në kuadër të Samitit të Komunitetit Politik Europian.
Erdogan ka shtrënguar duart me kryeministri Edi Rama, i cili e priste në tapetin e kuq të vendosur në Sheshin Skënderbej.
Presidenti turk më pas është shoqëruar nga kreu i qeverisë deri në vendin ku qendronin mediat.
Por, Erdogan nuk u prononcua për mediat, duke dhënë një koment të shkurtër për miqësinë mes popullit turk dhe Shqipërisë.
