Liderët evropianë shkrihen së qeshuri me surpizën e Ramës me Intelegjencën Artificiale

Kreu i qeverisë, Edi Rama ka shkrirë së qeshuri të gjithë liderët e Samitit të Komitetit Politik Europian me urimin e veçantë.
Në ceremoninë mikpritëse të organizuar në Teatrin e Operas dhe Baletit u shfaq një video e krijuar me anë të inteligjencës artificiale.
Në pamjet e AI të gjithë liderët europianë shfaqeshin në versionin e tyre fëmijë teksa uronin në gjuhën e tyre: “Mirë se erdhët në Shqipëri”.
