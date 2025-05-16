Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Liderët evropianë shkrihen së qeshuri me surpizën e Ramës me Intelegjencën Artificiale
Transmetuar më 16-05-2025, 13:15

Kreu i qeverisë, Edi Rama ka shkrirë së qeshuri të gjithë liderët e Samitit të Komitetit Politik Europian me urimin e veçantë.

Në ceremoninë mikpritëse të organizuar në Teatrin e Operas dhe Baletit u shfaq një video e krijuar me anë të inteligjencës artificiale.

Në pamjet e AI të gjithë liderët europianë shfaqeshin në versionin e tyre fëmijë teksa uronin në gjuhën e tyre: “Mirë se erdhët në Shqipëri”.

