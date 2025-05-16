Rrëshqasin gurë/ Reshjet e shiut krijojnë probleme në aksin Burrel-Rrëshen

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 16-05-2025, 13:05
Reshjet e pa ndërprera të shiut të nisura që mbrëmjen e kaluar kanë krijuar probleme në rrugën nacionale Burrel – Rrëshen.
Si pasojë e shiut të vazhdueshëm në këtë aks rrugor ka patur rënie të gurëve duke u bërë pengesë për qarkullimin normal të automjeteve.
Gurët dhe copat e shkëmbinjëve kanë rënë në afërsi të fshatit Urakë ku është edhe segmenti më i dëmtuar i kësaj rruge.
