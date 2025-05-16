Kancelari gjerman Merz në Tiranë: Jam i kënaqur që ndodhem këtu! Synimi im, bashkëpunimi i ngushtë mes të gjitha shteteve të pranishme në Samit

Tiranë- “Jam i kënaqur që ndodhem këtu për këtë takim të rëndësishëm. Pres të zhvilloj takime me shumë liderë evropianë dhe të thellojmë më tej bashkëpunimin mes vendeve tona. Synimi im është ndërtimi i një bashkëpunimi më të ngushtë jo vetëm mes shteteve të Bashkimit Evropian, por edhe me ato jashtë BE-së që marrin pjesë në këtë samit,” u shpreh Merz në një prononcim për mediat.
Kancelari gjerman, Merz, ndodhet aktualisht në Tiranë për të marrë pjesë në Samitin Politik Evropian. Gjatë një prononcimi për mediat, ai shprehu kënaqësinë e tij që mori pjesë në këtë ngjarje të rëndësishme dhe theksoi rëndësinë e këtij takimi për forcimin e bashkëpunimit dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. "Jam i kënaqur që ndodhem këtu për këtë takim të rëndësishëm. Pres të zhvilloj takime të frytshme me shumë liderë evropianë dhe të thellojmë më tej bashkëpunimin mes vendeve tona. Synimi im është ndërtimi i një bashkëpunimi më të ngushtë jo vetëm mes shteteve të Bashkimit Evropian, por edhe me ato jashtë BE-së që marrin pjesë në këtë samit,” u shpreh Kancelari Merz.
Ai theksoi gjithashtu se një nga objektivat kryesore të këtij samiti është përmirësimi i marrëdhënieve mes shteteve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Merz theksoi rëndësinë e këtij samiti si një mundësi për të rritur angazhimin për një të ardhme të qëndrueshme dhe të integruar, duke siguruar një bashkëpunim më të fuqishëm dhe të barabartë mes shteteve të rajonit dhe Bashkimit Evropian.
Në këtë samit, Merz ka planifikuar takime të shumta me liderë evropianë, përfshirë ata të vendeve të Ballkanit, me qëllim thellimin e lidhjeve diplomatike dhe forcimin e stabilitetit rajonal. Ai theksoi se ky takim është një hap i rëndësishëm për të avancuar bashkëpunimin në nivele të ndryshme, nga ajo ekonomike deri te ajo politike, për të kontribuar në stabilitetin dhe zhvillimin e përbashkët të rajonit dhe kontinentit.
