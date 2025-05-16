‘Edi ‘stop’! Kryeministri Rama i bën pritjen e pazakontë Girogia Meloni-it. I ulet në gjunjë!

Tiranë- Kryeministri Edi Rama është ulur në gjunjë teksa homologia e tij italiane, Giorgia Meloni mbërriti në Sheshin Skënderbej.
Kreu i qeverisë shihet teksa ulet në gjunjë ndërsa kryeministrja Giorgia Meloni mbërriti në tapetin e kuq.
Ky moment u shoqërua me batuta nga Giorgia Meloni, e cila u shpreh se: ‘Edi stop! E bën vetëm që të jetë i gjatë sa unë’.
Më pas, dy liderët shkëmbyen një përqafim në tapetin e kuq.
