‘Edi ‘stop’! Kryeministri Rama i bën pritjen e pazakontë Girogia Meloni-it. I ulet në gjunjë!
Transmetuar më 16-05-2025, 11:35

Tiranë- Kryeministri Edi Rama është ulur në gjunjë teksa homologia e tij italiane, Giorgia Meloni mbërriti në Sheshin Skënderbej.

Kreu i qeverisë shihet teksa ulet në gjunjë ndërsa kryeministrja Giorgia Meloni mbërriti në tapetin e kuq.

Ky moment u shoqërua me batuta nga Giorgia Meloni, e cila u shpreh se: ‘Edi stop! E bën vetëm që të jetë i gjatë sa unë’.

Më pas, dy liderët shkëmbyen një përqafim në tapetin e kuq.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

