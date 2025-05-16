Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shefi i NATO-s Rutte nga Tirana: Topi është në fushën e Putin-it s’do të marrë më asnjë kilometër të Ukrainës!
Transmetuar më 16-05-2025, 11:28

Tiranë- Nga Tirana ku po mbahet Samiti i Komunitetit Politik Europian, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte foli për takimit që do të mbahet në Stamboll për armëpushimin Ukrainë-Rusi.

“Putin bëri gabim që dërgoi një delegacion të nivelit të ulët. Topi është në fushën e tij, ai duhet të jetë serioz për të gjetur paqe, dhe gjithë trysnia është mbi të. E njoh shumë mirë që kur kam qenë kryem i Holandës, bëri gabim që dërgoi delegacion të nivelit të ulët. Ukrainasit kanë dërguar një delegacion mjaft të prirur për të arritur paqen. Jam i lumtur për rolin që ka marrë SHBA për të zhbllokuar situatën”.

