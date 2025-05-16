Moratti karikon Interin: Në një finale të Ligës së Kampionëve mund të ndodhë gjithçka

Ish-presidenti historik i Interit, Massimo Moratti, ka dhënë një intervistë të gjatë për “Gazzetta dello Sport”, ku ka komentuar si të kaluarën e lavdishme të klubit, ashtu edhe situatën aktuale nën drejtimin e Simone Inzaghit. Këto janë disa nga deklaratat më të rëndësishme të tij:
Rreth luftës për titullin: “Ta fitonim titullin e dytë radhazi do të më pëlqente shumë, por është e qartë që Liga e Kampionëve ka një shije të veçantë. Besoja ende te titulli, sepse e dija që Patrick Vieira është i zoti dhe Genoa e tij mund të merrte rezultat në fushën e Napolit. Këtë e dinte edhe Conte. Interi nga ana tjetër pati zgjuarsinë të ndërtojë një ekip të dytë po aq të fortë sa i pari. Po të mos kishte fituar në Torino, besoj se Napoli, me më pak presion, do t’i kishte marrë ato tri pikë”.
Për Parma-Napoli dhe Cristian Chivu: “Chivu ka bërë një punë shumë të mirë. Është një person i veçantë. Kam folur me të, por jo për ndeshjen e së dielës. Ka bërë mirë me Parmën, edhe pse në ndeshjet e fundit ka qenë shumë i pafat, kundërshtarët i kanë shënuar gola nga goditje në cep të portës. Për Napolin nuk do të jetë një ndeshje e lehtë. As për ne kundër Lazios, por luajmë në shtëpi. Unë besoj, gjithsesi”.
Më i mundshëm, Champions apo titulli i Serie A: “Unë them titulli kampion në Itali. Në një finale të Ligës së Kampionëve mund të ndodhë gjithçka. Në Serie A mbetet të luhen edhe dy ndeshje, pavarësisht se kundërshtari është një pikë para në renditje”.
Ai ka veçuar disa prej lojtarëve zikaltër, që e kanë impresionuar: “Mua më pëlqen shumë Barella, është përmirësuar jashtëzakonisht. Një lojtar që të befason, driblon, lufton, është i rrezikshëm në sulm. Më pëlqen edhe Lautaro, është shumë i fortë. Më pëlqen Thuram, e njoh babain e tij”.
Për trajnerin Simone Inzaghi: “E kam ndryshuar mendimin tim. Në fillim nuk e konsideroja të përshtatshëm për Interin, por në fakt është shumë i aftë, i përgatitur, i menaxhon mirë situatat më delikate, ka gjykim racional dhe është gjithmonë i qetë”.
Në fund, një koment për presidentin aktual të klubit, Beppe Marotta: “Po e bën shumë mirë punën e tij. Edhe unë e kisha kërkuar që në kohën kur ishte te Sampdoria”.
Mbi Interin e tij të preferuar: “Interi i madh i babait tim ishte një shembull dhe më mbetet në zemër, ishte ekuivalenti i ‘Beatles’. Unik, ashtu si ajo katërshe që tronditi një epokë të tërë. Nuk do të mund të gjeja krahasime muzikore për skuadrat e tjera që kam pasur si president. Interi im i preferuar mes atyre që nuk fituan? Varet çfarë kuptohet me këtë… Ai i tripletës bëri histori, por jam shumë i lidhur edhe me djemtë e mrekullueshëm të vitit ’98, që nuk e fituan titullin vetëm për shkak të një vjedhjeje të Juventusit”.
