‘Ancelotti e dinte se është e vështirë të qëndrosh te Real Madridi, kur rezultatet nuk janë të mira’

Një “lamtumirë” e pritur, por që gjithsesi ngjall debat. Carlo Ancelotti do të largohet nga Real Madridi në përfundim të kampionatit dhe do të marrë drejtimin e kombëtares së Brazilit.
Trajneri italian ka fituar më shumë tituj se kushdo tjetër në krye të klubit madrilen, ndaj për këtë arsye emri i tij do të mbetet si legjendë. Sidoqoftë, sezoni i fundit nuk ka qenë i paharrueshëm, ndaj ky epilog dukej i pashmangshëm.
Kështu shprehet José María Gutiérrez, i njohur si Guti, i cili foli për DAZN: "Ancelotti gjithmonë ka folur me dashuri dhe respekt për klubin, por e di sa e vështirë është të qëndrosh te Real Madridi kur rezultatet nuk janë të mira.
Shpresoj që të arrijë të njëjtat rezultate si me Real Madridin edhe me skuadrat e tij të ardhshme. Është një zotëri, gjithmonë bujar në fjalët e tij për klubin, drejtuesit dhe tifozët".
