Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Haaland i sinqertë: Sezon i tmerrshëm për ne, ta mbyllim duke fituar të paktën një trofe
Transmetuar më 16-05-2025, 11:04

Erling Haaland ka dhënë një intervistë të gjatë për “BBC Sport”, ku ka folur për sezonin "e tmerrshëm" të Manchester City, që mund të mbyllet vetëm me fitimin e “FA Cup” dhe vendin e tretë në kampionat:

“Ky sezon ka qenë i vështirë. Nuk është aspak e këndshme të humbasësh kaq shumë ndeshje. Është e dhimbshme dhe nuk ka asgjë argëtuese, prandaj duhet ta mbyllim mirë dhe të sjellim një trofe në shtëpi. Është një zakon i mirë të arrish në ‘Wembley’, është gjithmonë e rëndësishme të fitosh”.

Skuadra e Pep Guardiolës, e shkëputur me 18 pikë nga Liverpool-i kryesues, ka qenë kampione e Anglisë katër sezonet e fundit dhe fitoi Champions League më 2023: “Nëse nuk fiton pesë trofe, nuk konsiderohet sezon i suksesshëm. Këto janë standardet që kemi vendosur.

Nuk kemi bërë sa duhet në kampionat, por shpresojmë ende të kualifikohemi në Ligën e Kampionëve. Crystal Palace është një skuadër vërtet e vështirë për t’u përballur. Në ‘Selhurst Park’ barazuam, edhe në ‘Etihad’ na e vështirësuan shumë punën.

Është një skuadër fantastike, me lojtarë cilësorë. Ne nuk kemi qenë mjaftueshëm të qëndrueshëm këtë sezon, nuk kemi fituar sa duhet, kaq e qartë është situata. Duhet të luajmë më mirë në ndeshjet më të rëndësishme.

Nuk kemi fituar mjaftueshëm ndeshje radhazi. Sigurisht, kemi pasur dëmtime gjatë gjithë sezonit, por nuk duhet të kërkojmë justifikime. Nuk kemi dhënë maksimumin dhe, nëse nuk je në nivelin më të lartë në Premier League, është shumë e vështirë”.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...