Totti i ‘shkel syrin’ klubit të zemrës: Do të kthehesha te Roma vetëm për një rol të rëndësishëm
Transmetuar më 16-05-2025, 11:01

Ish-kapiteni i Romës, Francesco Totti, u intervistua nga mikrofonat e “TRT Sport” me rastin e finales së Kupës së Italisë mes Milanit dhe Bologna. Këto janë fjalët e simbolit verdhekuq për punën e Claudio Ranierit:

"Roma me Ranierin ka ndryshuar padyshim. Ai ka sjellë entuziazëm të madh dhe, siç mund ta përkufizojmë, është një burrë i vërtetë i Romës. Ka bërë një punë të jashtëzakonshme, duke e ngritur Romën nga poshtë deri në luftën për Ligën e Kampionëve.

Është një rrugëtim që duhet vlerësuar, jemi të gjithë të lumtur për të. A do të rikthehesha te Roma? Nëse do të ekzistonte mundësia për të pasur një rol të rëndësishëm në klub, padyshim që do ta vlerësoja. Roma ka qenë gjithmonë shtëpia ime.

Nëse një ditë do të më thërrasin, do të ulemi dhe do të vlerësojmë gjithçka. Kam qenë lojtar i rëndësishëm për Romën dhe, nëse më propozohet një detyrë e rëndësishme, do ta konsideroj seriozisht".

