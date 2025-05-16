A mendoni se Shqipëria do bëhet pjesë e BE-së në 2030? Kallas: Duhet të bëni reformat në sundimin e ligjit

TIRANË- Shefja e diplomacisë së Bashkimit Europian, Kaja Kallas ka deklaruar se Shqipëria duhet që të vazhdojë me reformat, në mënyrë që të anëtarësohet në Bashkimin Evropian. Duke folur nga sheshi Skënderbej, Kallas theksoi se BE-ja është serioz në qëllimin për tu zgjeruar.
“Po mendoj që Shqipëria po bën një progres të shkëlqyer për reformat, ne duam reformat sundimin e ligjit, ato që janë të nevojshme dhe kështu dhe për ne edhe nga ajo anë, nga ana e Europës duhen bërë hapat e duhur, ka një moment politik që të gjithë duan që procesi i zgjerimit të ndodhë, kjo nuk ka ndodhur më pare”, tha Kallas.
Në lidhje me dialogun Kosovë-Serbi, Kallas tha se pret normalizim të marrëdhënieve mes dy vendeve dhe se pak më parë kanë emëruar përfaqësuesin e ri të BE-së.
“Pak më parë kemi emëruar përfaqësuesin e ri të posaçëm për dialogun dhe presimnormalizimin e marrëdhënieve”, tha Kallas.
