Gruaja u gjet e pajetë në sediljen e pasagjerit/ Detaje nga ngjarja në Tiranë
Transmetuar më 16-05-2025, 09:30

Tiranë- Mëngjesin e sotëm, një ngjarje e rëndë është regjistruar Liqeni i Thatë në Tiranë, ku një 38-vjeçare është gjetur e vrarë brenda në makinë.

SIpas informacioneve, mësohet se 38-vjeçarja Erelina Xhauri, u gjet e vetme në automjet.

Raportohet se ajo ishte e ulur në sendiljen e pasagjerit, ku edhe u gjet e pajetë.

Dyshohet se 38-vjeçarja i ka dhënë fund jetës. /noa.al

