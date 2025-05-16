Gruaja u gjet e pajetë në sediljen e pasagjerit/ Detaje nga ngjarja në Tiranë

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 16-05-2025, 09:30
Tiranë- Mëngjesin e sotëm, një ngjarje e rëndë është regjistruar Liqeni i Thatë në Tiranë, ku një 38-vjeçare është gjetur e vrarë brenda në makinë.
SIpas informacioneve, mësohet se 38-vjeçarja Erelina Xhauri, u gjet e vetme në automjet.
Raportohet se ajo ishte e ulur në sendiljen e pasagjerit, ku edhe u gjet e pajetë.
Dyshohet se 38-vjeçarja i ka dhënë fund jetës. /noa.al
