Publikohet ‘formacioni i artë’ i Superiores, Tetova dhe Egnatia dominojnë sezonin

Federata Shqiptare e Futbollit ka publikuar formacionin më të mirë të sezonit 2024-2025 në Kategorinë Superiore. Përzgjedhje e realizuar nga trajnerët e ekipeve kombëtare të moshave, të cilët kanë vlerësuar më të mirët në çdo pozicion, bazuar në paraqitjet e tyre gjatë gjithë sezonit.
Në këtë formacion dominon Egnatia, kampionia e këtij sezoni, me pesë përfaqësues në formacionin ideal dhe trajnerin e saj, Edlir Tetova, i cili është shpallur trajneri më i mirë i sezonit për drejtimin brilant të rrogozhinasve drejt suksesit të madh (dy titujve kampionë radhazi).
Formacioni më i mirë i Kategorisë Superiore 2024-2025:
Portier:
Dajsinani (Egnatia) – Një sezon spektakolar mes shtyllave, me pritje decizive dhe siguri në ndeshjet kyçe.
Mbrojtja (nga e majta në të djathtë):
Musta (AF Elbasani) – Veteran, me eksperiencë dhe kontribut të vazhdueshëm në krahun e majtë.
Aliji (Dinamo City) – Një prej lojtarëve më të qëndrueshëm të sezonit, me lexime të sakta të lojës.
Preka (Partizani) – Siguri dhe karakter në prapavijën e të kuqve.
Kruja (Teuta) – I fuqishëm në duele dhe gjithnjë aktiv në ndërtimin e aksioneve nga mbrapa.
Mesfusha:
Ujka (Egnatia) – Lider i padiskutueshëm në mesin e fushës, me ritëm, ide dhe balancë.
Lushkja (Egnatia) – Një tjetër element kyç i skuadrës kampione, kontribues me gola dhe asiste.
Mala (Vllaznia) – Motori i shkodranëve, gjithmonë në lëvizje dhe vendimtar në momentet e vështira.
Sulmi:
Dodaj (Vllaznia) – I rrezikshëm dhe teknik, Dodaj ishte një prej pikave të forta të ofensivës së kuqebluve.
Balaj (Vllaznia) – Golashënues konstant dhe lider në sulm për Vllazninë.
Zabërgja (Dinamo City) – Një sezon në rritje për sulmuesin dinamovit, me gola të rëndësishëm dhe lëvizshmëri të madhe në sulm.
Trajneri i sezonit: Edlir Tetova (Egnatia)
Nën drejtimin e Tetovës, Egnatia jo vetëm që tregoi vazhdimësi, por edhe stil loje të organizuar, efikas dhe kompetitiv, duke u kurorëzuar me titullin e dytë radhazi kampion, pasi kishte fituar gjithçka (titullin, Kupën e Shqipërisë dhe Superkupën e Shqipërisë) sezonin e kaluar.
Ky formacion reflekton jo vetëm statistikat dhe suksesin e arritur nga këto lojtarë, por mbi të gjitha cilësinë, ndikimin dhe kontributin e tyre në ecurinë e skuadrave respektive.
