Gjendet e vrarë brenda në makinë një grua në Tiranë. (EMRI)

Transmetuar më 16-05-2025, 09:14
Pak më parë, një ngjarje e rëndë është regjistruar Liqeni i Thatë në Tiranë, ku një 38-vjeçare është e vrarë brenda në makinë.
Raportohet se viktima është identifikuar si shtetasja, Erelina Xhauri 38-vjeçe, e cila i ka dhënë fund jetës në zonën e Liqenit të Thatë.
Ende nuk dihen detajet e plota të ngjarjes, por pritet të zbardhen në orët në vijim. /noa.al
