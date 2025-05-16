Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Gjendet e vrarë brenda në makinë një grua në Tiranë. (EMRI)
Transmetuar më 16-05-2025, 09:14

Pak më parë, një ngjarje e rëndë është regjistruar Liqeni i Thatë në Tiranë, ku një 38-vjeçare është e vrarë brenda në makinë.

Raportohet se viktima është identifikuar si shtetasja, Erelina Xhauri 38-vjeçe, e cila i ka dhënë fund jetës në zonën e Liqenit të Thatë.

Ende nuk dihen detajet e plota të ngjarjes, por pritet të zbardhen në orët në vijim. /noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...