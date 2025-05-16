Messi e uron me zemër Barcelonën kampione, ‘felicidades’ që vlen sa një tjetër trofe

Barcelona po mbyll një sezon historik nën drejtimin e Hans-Dieter Flick, sepse është shpallur kampione e Spanjës (2024-2025) dhe ka fituar të gjithë trofetë kombëtarë: La Liga, Kupa e Mbretit dhe Superkupa e Spanjës. Sukses i plotë në Spanjë, me vetëm Ligën e Kampionëve që mungon në koleksionin e këtij sezoni të lavdishëm.
Përkrah urimeve të shumta që mbërritën nga bota e sportit dhe nga figura të rëndësishme të barcelonizmit, spikati mesazhi i Lionel Messit, legjendës së klubit. Me një fjalë të thjeshtë, por të mbushur me dashuri dhe krenari, argjentinasi shkroi në Instagram: "Felicidades!!!" (urimeeee), duke shoqëruar urimin me zemra dhe flamuj në ngjyrat blaugrana. Një gjest i vogël, por me peshë të madhe emocionale për tifozët e Barcelonës.
Edhe miku i tij i ngushtë dhe ish-shoku i repartit ofensiv, Luis Suárez, u bashkua me urimet, duke komentuar në postimin zyrtar të klubit. Gjestet e tyre janë një kujtesë e bukur se, pavarësisht distancës apo kohës, lidhja me Barcelonën mbetet e paharruar për ata që kanë shkruar faqe të arta në historinë e saj.
