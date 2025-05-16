Këmbimi valutor

Sot, më 16 maj 2025, dollari amerikan, blihet me 87 lekë dhe shitet me 88.4 lekë.
Euro, blihet me 97.8 lekë dhe shitet 98.6 lekë.
Franga zvicerane, këmbehet në blerje me 103.5 lekë, ndërsa në shitje me 105 lekë.
Paundi britanik, blihet me 115.5 lekë dhe shitet me 117 lekë
Dollari kanadez, sot në blerje këmbehet me 62.1 lekë, ndërsa në shitje me 63.6 lekë.
Më poshtë, po sjellim të dhënat e këmbimin valutor, për të gjitha monedhat e huaja:
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd