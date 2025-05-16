Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Përzgjidhen finalistët e natës së dytë, cilat janë shtetet që konkurrojnë në finalen e Eurovision 2025
Transmetuar më 16-05-2025, 08:11

Me natën e dytë gjysmëfinale të Eurovision 2025, janë kualifikuar edhe 10 këngët e fundit për finalen e madhe të këtij edicioni që do të mbahet të shtunën, më 17 maj, duke plotësuar kështu listën e plotë të 26 kënkëve pjesëmarrëse në finale.

Mes 16 artistëve që konkurruan sonte, janë përzgjedhur:

1. Lituania

2. Izraeli

3. Armenia

4. Danimarka

5. Austria

6. Luksemburgu

7. Finlanda

8. Letonia

9. Malta

10. Greqia

Gjysmëfinalja e dytë vendosi për 10 këngët e fundit kualifikuese. Edhe këtë natë të dytë, prezantuese të Eurovision ishin Hazel Brugger dhe Sandra Studer.

Michelle Hunziker do t’u bashkohet dy të parave të shtunën në natën finale.

Vendet që kaluan në finale:

Shqipëria Islanda Polonia Portugalia Suedia Ukraina Estonia Norvegjia San Marino Holanda Franca Italia Anglia Gjermania Spanja, Zvicra Lituania Izraeli Armenia Danimarka Austria Luksemburgu Finlanda Letonia Malta Greqia

