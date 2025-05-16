Lista me emrat e 51 liderve evropianë që mbërrijnë sot në Tiranë

TIRANA- Samitin e gjashtë të Komunitetit Politik Evropian mbahet sot në Tiranë në Sheshin Skënderbej, ku do të marrin pjesë liderët e 47 vendeve evropiane, së bashku me drejtuesit e institucioneve më të larta ndërkombëtare.

Pjesë e samitit do të jenë edhe kryeministri britanik Keir Starmer, i cili mbërriti një ditë më parë në kuadër të vizitës zyrtare, kancelari gjerman Friedrich Merz, presidenti francez Emmanuel Macron, kryeministrja italiane Giorgia Meloni, kryeministri spanjoll Pedro Sanchez, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, kreu i NATO-s Mark Rutte, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky.

Lista me liderët dhe zyrtarët që do të marrin pjesë:

1. Antonio Costa, Presidenti i Këshillit Evropian 2. Robert Abela, kryeministri i Maltës 3. Albert II, princ i Monakos 4. Ilham Aliyev, presidenti i Azerbajxhanit 5. Luca Beccari, Ministër i Punëve të Jashtme, Bashkëpunimit Ekonomik Ndërkombëtar dhe Telekomunikacionit të San Marinos 6. Alain Berset, Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Evropës 7. Ilie Bolojan, Presidenti i Përkohshëm i Rumanisë 8. Nikos Christodoulides, president i Qipros 9. Zeljka Cvijanovic, kryetare e presidencës së Boshnjes dhe Hercegovinës 10. Bart De Wever, Kryeministri i Belgjikës 11. Rexhep Tayip Erdogan, president i Turqisë 12. Xavier Espot Zamora, kryeministër i Andorës 13. Petr Fiala, kryeministër i Republikës Çeke 14. Robert Fico, kryeministër i Sllovakisë 15. Mette Frederiksen, kryeministre e Danimarkës 16. Luc Frieden, kryeministri i Luksemburgut 17. Kristrún Mjöll Frostadóttir, kryeministre e Islandës 18. Jonas Gahr Støre, kryeministri i Norvegjisë 19. Robert Golob, kryeministri i Sllovenisë 20. Brigitte Haas , kryeministre e Lihtenshtajnit 21. Rosen Zhelyazkov, kryeministri i Bullgarisë 22. Kaja Kallas, Zëvendëspresidente e Komisionit Evropian 23. Karin Keller-Sutter, Presidente e Konfederatës Zvicerane 24. Irakli Kobakhidze, kryeministri i Gjeorgjisë 25. Ulf Kristersson, kryeministri i Suedisë 26. Emmanuel Macron, presidenti i Francës 27. Giorgia Meloni, kryeministre e Italisë 28. Friedrich Merz, kancelari i Gjermanisë 29. Roberta Metsola, presidente e Parlamentit Evropian 30. Kristen Michal, kryeministër i Estonisë 31. Hristijan Mickoski, kryeministër i Maqedonisë së Veriut 32. Jakov Milatoviç, president i Malit të Zi 33. Viktor Orban, kryeministër i Hungarisë 34. Petteri Orpo, kryeministër i Finlandës 35. Vjosa Osmani, presidente e Kosovës 36. Gintautas Paluckas, kryeministër i Lituanisë 37. Nikol Pashinyan, kryeministër i Armenisë 38. Andrej Plenković, kryeministër i Kroacisë 39. Mark Rutte, Sekretari i Përgjithshëm i NATO 40. Maia Sandu, presidente e Moldavisë 41. Dick Schoof, kryeministër i Holandës 42. Evika Siliņa, kryeministre e Letonisë 43. Feridun Sinirlioglu, Sekretari i Përgjithshëm i OSBE-së 44. Keir Starmer, kryeministër i Mbretërisë së Bashkuar 45. Christian Stocker, kancelari i Austrisë 46. Pedro Sanchez, kryeministër i Spanjës 47. Konstantinos Tassoulas, president i Greqisë 48. Donald Tusk, kryeministër i Polonisë 49. Ursula Von der Leyen, presidente e Komisionit Evropian 50. Aleksandër Vuçiç, president i Serbisë 51. Volodymyr Zelensky, president i Ukrainës