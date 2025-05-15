Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Nga Meta, Majko, Xhaçka e Kodheli ja kush janë deputetët me një karrierë të gjatë parlamentare që mbetën jashtë kuvendit
Transmetuar më 15-05-2025, 23:21

TIRANË- Më 11 maj, disa deputetë me një karrierë të gjatë parlamentare dhe funksionarë të lartë politikë nuk arritën të siguronin votëbesimin e qytetarëve. Kjo ka hapur mundësinë për qëndrim të figurave të reja, të rinj në moshë dhe pa përvojë të mëparshme në politikë, të cilat pritet të marrin vendet e tyre.

Emrat që për vite me radhë “ngrinin kartonin” në seancat plenare, sot mbeten jashtë loje, ndërsa një brez i ri hyn në skenën politike me premtimin për të ndryshuar rregullat e saj.

Në qarkun e Tiranës, nga Partia Socialiste, mbeten jashtë: Olta Xhaçka, Blerina Gjylameti, Plarent Ndreca, Mimi Kodheli, Pandeli Majko, Ermonela Felaj dhe Klotilda Bushka.

Ndërsa nga Partia Demokratike nuk u rizgjodhën: ish-presidenti Ilir Meta, Asllan Dogjani, Myslim Murrizi, Petrit Doda, Dhurata Çupi dhe Shpëtim Idrizi.

