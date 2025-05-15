Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tmerr/ Makina hyn mes turmës së tifozëve, 13 të plagosur
Transmetuar më 15-05-2025, 23:18

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur disa minuta pas fillimit të ndeshjes Espanyol-Barcelona, duke shkaktuar jo pak kaos jashtë stadiumit dhe brenda tij.

Një grua, duke drejtuar makinën, pa dashje ka përplasur një vajzë në zonën pranë stadiumit, pranë grupit të tifozëve që po shkonin të ndiqnin ndeshjen.

Reagimi i acaruar i tifozëve ka sjellë panik te gruaja në timon dhe ajo në mënyrë të pandërgjegjshme i ka dhënë gaz makinës, duke humbur kontrollin e automjetit.

Makina ka marrë përpara turmën e tifozëve, duke plagosur lehtë 13 prej tyre.

