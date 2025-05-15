Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, mbërrin në Tiranë

Rinas- Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka mbërritur mbrëmjen e sotme në Tiranë, ku do të marrë pjesë në Samitin e Komunitetit Politik Evropian që zhvillohet më 16 maj. Në aeroportin e Rinasit, ai është pritur nga ministri i Mbrojtjes, Piro Vengu.
Ky samit është i pari që zhvillohet në Ballkanin Perëndimor dhe në të do të marrin pjesë liderët më të lartë të Bashkimit Evropian dhe vendeve partnere. Gjatë ditës së sotme në kryeqytetin shqiptar kanë mbërritur edhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, si dhe kryeministri i Britanisë së Madhe, Keir Starmer.
Takimi i 16 majit në Tiranë do të fokusohet në çështje të sigurisë, integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor dhe mbështetjes për Ukrainën.
