Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, mbërrin në Tiranë
Transmetuar më 15-05-2025, 22:55

Rinas- Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka mbërritur mbrëmjen e sotme në Tiranë, ku do të marrë pjesë në Samitin e Komunitetit Politik Evropian që zhvillohet më 16 maj. Në aeroportin e Rinasit, ai është pritur nga ministri i Mbrojtjes, Piro Vengu.

Ky samit është i pari që zhvillohet në Ballkanin Perëndimor dhe në të do të marrin pjesë liderët më të lartë të Bashkimit Evropian dhe vendeve partnere. Gjatë ditës së sotme në kryeqytetin shqiptar kanë mbërritur edhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, si dhe kryeministri i Britanisë së Madhe, Keir Starmer.

Takimi i 16 majit në Tiranë do të fokusohet në çështje të sigurisë, integrimit evropian të Ballkanit Perëndimor dhe mbështetjes për Ukrainën.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...