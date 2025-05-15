Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Hoxha: Kryebashkiakut të Shkodrës, Benet Beci i është komunikuar akuza para zgjedhjeve!
Transmetuar më 15-05-2025, 22:48

TIRANË- Gazetari Artan Hoxha ka zbuluar së fundmi se kryebashkiaku i Shkodrës Benet Beci është vënë nën akuzë nga SPAK që para zgjedhjeve, por SPAK e ka fshehur këtë lajm. Hoxha në ‘Çim Peka LIVE’ në SYRI TV, Hoxha u shpreh se SPAK në këtë mënyrë ka vendosur që ti bëjë një tjetër nder Edi Ramës, duke i fshehur lajmin e akuzës së Benet Becit.

Ai shtoi se Task Force dhe të gjithë ketë ingranazhet e këtij vendi, punuan në një drejtim sipas motos së tyre. Hoxha theksoi se kjo është një nga arsyet se përse kanë dalë këto rezultate nga zgjedhjet e 11 majit.

"Nën akuzë dhe i është komunikuar akuza dhe nuk e di pse nuk ka dalë lajmi, pse nuk e kanë bërë publike SPAK, për kryebashkiakun e Shkodrës. Nuk është bërë publike, ne pamë atje vetëm kryeministrin që i tha atij të Vaut të Dejës: Kristian mos luaj me dy porta.

Unë di që i është komunikuar akuzë para zgjedhjeve, por nuk është bërë publike, pse? E dinë ata. Ne pamë vetëm atë të Vaut të Dejës, që është propozim i PSD, por i votuar nga socialistët, kur i tha; Kristian mos luaj me dy porta, dhe i vajti SPAK te dera shtëpisë.

Çfarë pamë ne nga e gjithë kjo histori, nga e gjithë kjo Task Force, të gjithë ketë ingranazhet e këtij vendi, punuan në një drejtim, atë të duhurin, sipas motos së tyre. Dhe prandaj ne sot kemi këtë rezultat, që ka defektet më të mëdha," tha Hoxha.

