Votoi PS-në, por emigranti vizaton edhe fytyrën e djallit në fletën e votimit: Ditë të zeza ju presin

TIRANË- Një votë nga diaspora ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve përshkak të mesazhit që emigranti ka dashur të transmetojë pasi ka vendosur X te Partia Socialite. Emigranti ka marrë kohën e tij për të bërë edhe një vizatim, në demon. Anash pikturës emigranti ka kërkuar që do ujë 24 orë dhe se nuk i intereson për BE-në. Më te j shkruhet se ditë të zeza ju presin.
‘Duam ujë 24 orë! S’na rruhet për BE! Ditë të zeza ju presin!’, ishin këto mesazhe të shkruara në një prej fletëve të votimit të diasporës për Qarkun e Durrësit.
Ky mesazh tregon se në vendin tonë ka ende problematike me ujin sa votuesit nuk kanë ku ti shprehin më ankesat e tyre dhe i shkruajnë edhe në fletën e votimit.
