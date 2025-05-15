Kriza politike në Kosovë/ LDK insiston në qeveri gjithëpërfshirëse kalimtare

LDK thotë se kriza është pasojë e paaftësisë së partisë së parë për të krijuar shumicën parlamentare, zgjedhjen e kryetarit dhe konstituimit të KOSOVË- Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Grupi parlamentar i LDK-së kanë dalë me një deklaratë të përbashkët pas pjesëmarrjes se kryetarit, Lumir Abdixhiku në takimin e thirrur nga presidentja Vjosa Osmani në përpjekje për të gjetur një zgjidhje në konstituimin e Kuvendit të Kosovës.
Ne deklaratë thuhet se “ot kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku mori pjesë në takimin e thirrur nga Presidentja e Republikës së Kosovës, në përpjekjen për të gjetur zgjidhje për të dalë nga kriza politike dhe institucionale tre mujore e vendit. Sipas tyre pa Kuvend, pa qeveri funksionale lë pa përgjigje për brengat e qytetarëve.
“Lidhja Demokratike e Kosovës e konsideron obligim politik, moral dhe kushtetues të paraqesë qartazi vizionin dhe qëndrimin politik për tejkalimin e krizës aktuale”, thuhet në deklaratë.
LDK thotë se kriza është pasojë e paaftësisë së partisë së parë për të krijuar shumicën parlamentare, zgjedhjen e kryetarit dhe konstituimit të Kuvendit. Sipas tyre çdo përpjekje për të funksionalizuar institucionet pa një shumicë të tillë nuk është tjetër veçse përpjekje për të imponuar arbitrarisht dëshira politike partiake mbi realitetin politik.
"Insistim kokëfortë dhe me vetëdije për të përsëritur procesin e dështuar për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit për herën e gjashtëmbëdhjetë, nuk jep asnjë zgjidhje”, thotë LDK.
Lidhja Demokratike e Kosovës vlerëson se kjo gjendje nuk mund të vazhdojë deri në pafundësi. Më tej theksohet se çdo vonesë në ndërtimin e institucioneve është dëm për interesin e qytetarëve dhe cenon rëndë rendin kushtetues institucional të vendit.
“Me qëllim të zgjidhjes së krizës, Lidhja Demokratike e Kosovës ka dhënë propozimin për krijimin e një qeverie gjithëpërfshirëse kalimtare, me mandat dhe detyrime të përcaktuara qartë. Kryesia e LDK-së vlerëson se propozimi i LDK-së për zgjidhjen e krizës është më i përshtatshmi dhe i shërben interesit të vendit”, thuhet në deklaratë.
“Lidhja Demokratike e Kosovës fton të gjitha partitë politike që të mbështesin idenë për një qeveri gjithëpërfshirëse kalimtare, si rruga më e mirë të zgjidhur krizën e thellë”, përfundon deklarata.
