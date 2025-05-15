Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Po hynte me 940 mijë euro në Shqiptari, shqiptari kapet në Malin e Zi
Transmetuar më 15-05-2025, 18:57

Një shtetas shqiptar dyshohet për pastrim parash, më saktë 940,000 euro, të fituara përmes shitjes së drogës, dhe po tentonte t’i fuste në Shqipëri prëj Malit të Zi.

“Një shtetas shqiptar me inicialet T. M dyshohet se ka transferuar 940,000 euro, të fshehura në një automjet mallrash, nga Austria në Slloveni, nga Sllovenia në Kroaci dhe nga Kroacia në Mal të Zi, me qëllim që t’ia dorëzonte një personi të panjohur në Shqipëri”, njoftoi Prokuroria Speciale e Malit të Zi.

Në deklaratë thuhet se paratë u gjetën gjatë një kontrolli dhe kërkimi në pikën kufitare Bo?aj midis Malit të Zi dhe Shqipërisë dhe u sekuestruan përkohësisht.

Zyrtarët e Administratës Doganore dhe të Departamentit Special të Policisë së Administratës së Policisë ndërmorën veprime në bashkëpunim dhe në zbatim të urdhrit të Prokurorisë Speciale të Shtetit.

Aktakuza propozon që të dyshuarit t’i zgjatet paraburgimi dhe të konfiskohen paratë e gjetura dhe automjetet që ai përdori për të kryer krimin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

