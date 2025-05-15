Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Presidenti i KE, Antonio Costa: Shqipëria edhe më herët se 2030-a në BE, nëse ecën me këtë ritëm
Transmetuar më 15-05-2025, 18:52

Tiranë- Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa thotë se për Shqipërinë është e mundur të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian edhe para vitit 2030, nëse vijon reformat me këtë ritëm.

Në një konferencë të përbashkët me kryeministrin Edi Rama, Costa u pyet nëse objektivi i vendosur nga qeveria e socialistëve është apo jo realist.

“Pse jo, nëse vijohet me këto ritme, është e mundur edhe para 2030-ës. BE-ja do të monitorojë nga afër ecurinë e Shqipërisë”, u shpreh Costa.

Kryeministri Edi Rama ka vendosur si objektiv vitin 2030 për anëtarësimin e Shqipërisë në BE, një afat kohor të cilin e përdori edhe gjatë fushatës zgjedhore ku doli fitues i mandatit të katër qeverisës. Por shumë e kanë cilësuar këtë qëllim si të paarritshëm.

