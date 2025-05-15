ChatGPT, faqja e internetit më e vizituar në botë

Aplikacioni produktiv i inteligjencës artificiale, ChatGPT, i zhvilluar nga OpenAI me bazë në SHBA, u bë një nga 5 faqet e internetit më të vizituara në botë në prill.
Sipas informacioneve që gazetari i AA-së ka mbledhur nga adresa similarweb.com, aplikacioni produktiv i inteligjencës artificiale ChatGPT ka filluar të sfidojë për vendin e parë në listën e faqeve të internetit më të vizituara në prill.
ChatGPT, i cili u ngjit në vendin e 5-të në listë, realizoi një kohë mesatare vizite nga përdoruesit prej 7 minutash e 15 sekondash. Në krye të faqeve më të vizituara u rendit sërish Google.com ku përdoruesit kanë shpenzuar mesatarisht 10 minuta e 31 sekonda në Google ndërsa kjo kohë u shënua 20 minuta e 18 sekonda në youtube.com që u rendit e dyta. Platformat e kompanisë Meta, Facebook dhe Instagram, u renditën në vendin e 3-të dhe të 4-t, me kohën e kaluar në këtë faqe që ishte përkatësisht 10 minuta e 42 sekonda dhe 8 minuta e 37 sekonda.
Duke marrë parasysh raportin “We Are Social”, i cili publikoi statistikat për vitin 2024, u pa se ChatGPT ka bërë një hap të madh në listën e faqeve më të vizituara. Aplikacioni i inteligjencës artificiale, i cili renditej i 9-ti në listë vitin e kaluar, arriti të ngjitej me katër vende. Google, YouTube dhe Facebook u renditën përsëri në 3 vendet e para në listë.
– ChatGPT është qartësisht përpara në mesin e inteligjencave artificiale
Nga ana tjetër, sipas të dhënave nga faqja AITools, e cila përpilon inteligjencat artificiale më të përdorura në botë, ChatGPT është padyshim në pozicionin e liderit. Mjeti i inteligjencës artificiale me bazë në SHBA është me një diferencë të madhe përpara konkurrentëve të tij me 4.7 miliardë vizitorë në muaj.
Sipas listës, e cila vlerëson jo vetëm inteligjencën artificiale produktive, por edhe inteligjencën artificiale në përgjithësi, Canva, një aplikacion për dizajn grafik, renditet i dyti. Aplikacioni mbetet shumë prapa ChatGPT me 887 milionë vizitorë në muaj.
