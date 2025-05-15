Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Përplasja në KZAZ-n e Kasharit/ Celibashi largon të gjithë vëzhguesit
Transmetuar më 15-05-2025, 16:17

TIRANË- Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve Ilirjan Celibashi, ka reaguar menjëherë pas sherrit të ndodhur në qëndrën e numërimit të Yrshekut, ku një vëzhgues i kandidatit të PS-së Ornaldo Rakipi ka dhunuar kreun e KZAZ, Remzi Mehmeti.

Celibashi ka marrë menjëherë masa, ku përmes një shkrese ka dhënë urdhër për përjashtimin e çdo vëzhguesi të pranishëm në Kashar. Sipas vendimit të Celibashit thuhet që kërkohet revokimi i akreditimit të çdo vëzhguesi.

