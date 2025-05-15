Tërmet në Turqi

Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Transmetuar më 15-05-2025, 16:15

Sipas Institutit Euro-Mesdhetar, tërmeti ndodhi 14 kilometra në juglindje të Koulos, pak pas orës TURQI- Një tërmet me magnitudë 5 ballë goditi rajonin Kullu të Turqisë qendrore të enjten pasdite. Sipas Institutit Euro-Mesdhetar, tërmeti ndodhi 14 kilometra në juglindje të Koulos, pak pas orës 15:45 (ora lokale). Në fakt, Instituti Euro-Mesdhetar raporton se tërmeti është ndjerë nga banorët edhe 200 kilometra larg nga pika e dridhjes.

