Bombardime të reja izraelite në Rripin e Gazës, shënohen mbi 100 viktima

GAZA- Shërbimet palestineze të emergjencës thanë sot se 103 persona u vranë nga bombardimet izraelite në Rripin e Gazës të shkatërruar dhe të rrethuar, ku një OJQ e mbështetur nga SHBA-të njoftoi se planifikon të fillojë shpërndarjen e ndihmës humanitare deri në fund të muajit.
Në të njëjtën kohë, Izraeli premtoi të përdorë "të gjitha mjetet" për të gjetur autorët e të shtënave vdekjeprurëse që vranë një grua shtatzënë izraelite mbrëmë në Bregun Perëndimor të pushtuar. Në këtë kontekst, Presidenti i SHBA-së Donald Trump, i cili po bën një turne në Lindjen e Mesme, deklaroi në Doha se dëshiron që SHBA-të të "marrin" territorin palestinez për ta bërë atë një "zonë të lirë".
Forcat Ajrore Izraelite shënjestruan kryesisht pjesët veriore dhe jugore të enklavës, e cila është shkatërruar nga më shumë se 19 muaj ofensivë ushtarake e nisur në hakmarrje për sulmin e pashembullt ndaj Izraelit jugor nga organizata islamiste palestineze më 7 tetor 2023.
