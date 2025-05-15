Del foto e policit që humbi jetën jetën në Sarandë. Dy të tjerë në gjendje të rëndë

Një aksident i rëndë u shënua këtë të enjte në aksin rrugor Borsh-Fterrë. Si pasojë humbi jetën efektivi i Policisë, 56-vjeçar Eduart Maçi.
Në momentin që ndodhi ngjarja Maçi ndodhej në automjetin tip “Toyota”, me të cilin po udhëtonin edhe tre shtetas të tjerë.
Fatkeqësisht efektivi, punonjës në Policinë Kuftare Sarandë, humbi jetën në vendin e ngjarjes, ndërkohë që dy persona e tjerë ndodhen në spital, në luftë për jetën.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit, si dhe përcaktimin e drejtuesit të mjetit në momentin e ngjarjes.
