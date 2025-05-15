‘Ej, ej…’! Dalin pamjet e sherrit në qendrën e numërimit në Kashar. Vëzhguesi i deputetit të PS goditi sekretarin e KZAZ!

Dalin pamjet e sherrit në qendrën e numërimit në Kashar.
Procesi i numërimit të votave në njësinë administrative Kashar është pezulluar përkohësisht pas një incidenti të rëndë të ndodhur në ambientet e Qendrës së Numërimit.
Një prej vëzhguesve të Ornaldo Rakipit ka goditur me grusht sekretarin e Komisionit Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve (KZAZ).
Ngjarja ka ndodhur në prani të komisionerëve dhe vëzhguesve të tjerë, duke sjellë tension dhe ndërprerje të menjëhershme të punës.
