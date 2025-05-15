Aksident i dhimbshëm në Tiranë, humb jetën një djalë i ri. Emri

Aksident tragjik në Tiranë – humb jetën një i ri në Unazën Lindore
Tiranë, 15 maj 2025 – Një aksident me pasojë vdekjen ka ndodhur këtë mesditë në Unazën Lindore të kryeqytetit. Rreth orës 12:00, shtetasi Lorenc Kaci, rreth 26 vjeç, duke lëvizur me motomjet në rrugën drejt Paskuqanit, ka humbur kontrollin e mjetit dhe është përplasur me bordurën anësore.
Sipas të dhënave paraprake të Policisë, shtetasi L. K., rreth 26 vjeç, duke drejtuar një motomjet, ka humbur kontrollin mbi drejtimin e tij dhe është përplasur me bordurën anësore të rrugës.
Përplasja ka qenë e fortë dhe si pasojë e dëmtimeve të marra, i riu ka ndërruar jetë në vendngjarje, pa mundur të marrë ndihmë mjekësore.
Përplasja ka rezultuar fatale dhe i riu ka ndërruar jetë në vendngjarje.
Grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e plota të aksidentit. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd