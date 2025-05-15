Bashkëpunimi Britani-Shqipëri, Starmer: Do të punojmë së bashku për prodhimin dhe shitjen e automjeteve ushtarake

Tiranë- Kryeministri britanik Keir Starmer në konferencën për shtyp me Edi Ramën, tha se do të punojnë së bashku për të prodhuar dhe shitur automjetet ushtarake.
“Mund të shprehem edhe për deklaratën tonë të përbashkët për bashkëpunimin për bashkëpunimin në sektorin e mbrojtjes. Do të punojmë së bashku për prodhimin dhe shitjen e automjeteve ushtarake. Deklaratë e qëllimit sepse dëshirojmë të fuqizojmë sigurinë kombëtarë, novacionin dhe rritjen ekonomike të vendeve.
Ky është moment që shtetet evropiane duhet të rrinë së bashku, të ëjmë qendresë ndaj agresionit rus. Do të vizitoj trupat shqiptare dhe të MB aqë po punojnë së bashku për të mbrojtur lirinë tonë dhe ahjo që po bëjmë për Ukrainën është dëshmi e qartë e asaj që ne po punojmë në formë kaq efikase. Ëqahtë mbrojtja e Ukrainës që do të udhëheqim.
Ju jam shumë mirënjohës juve dhe Shqipërisë për këtë partneritet që keni treguar në këtë betejë tonën duke treguar lidership në të gjithë botën. Nesër do të mirëprisni samitin, të gjithë udhëheqësit që do të vijnë natyrisht duke u fokusuar te dgiruia evropiane. Në këtë moment kritik, përcojmë mesazh të qartë që Evropa është e bashkuar, jemi të fortë jashtë nesh dhe të sigurt brenda shtëpive tona.”, tha Starmer.
