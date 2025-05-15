Branko: 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të kenë kujdes – E enjte, 15 maj 2025: Kur Hëna flet me zemrën dhe Mërkuri me mendjen – ja kush shkëlqen dhe kush duhet të bëjë një hap pas

Sot qielli përshkohet nga energji delikate, por të thella: Hëna zgjon ndjeshmërinë dhe komunikimi bëhet më i kthjellët falë Mërkurit.
Në këtë harmoni të brishtë, disa shenja do të ndihen të ndriçuara dhe të përqafuara nga fati, ndërsa të tjerat do të duhet të ecin me kujdes për të shmangur keqkuptimet ose shpërqendrimet e brendshme.
Në vijim janë përzgjedhur me kujdes nga Branko 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të jenë më të kujdesshme këtë të enjte, më 15 maj 2025.
3 shenjat më me fat sot
1. Binjakët
Mërkuri është aleati yt sot – të ndihmon të ndriçosh çdo bisedë, të arrish marrëveshje të vogla por të vlefshme dhe të fitosh simpatinë e të tjerëve. Kontaktet janë të shumta dhe një njohje e re mund të ndezë flakën e një ndjenje të bukur. Qielli është me ty.
2. Shigjetari
Energjia jote është në maksimum dhe je gati të rilindësh një projekt që e kishe lënë pezull. Edhe në dashuri, dielli duket më i ndritshëm: humori yt joshës dhe dëshira për të vepruar të japin një epërsi të dukshme. Sukseset janë shumë pranë.
3. Peshorja
Hëna është në anën tënde, dhe çdo gjë që ka qenë pezull në marrëdhënie mund të rregullohet sot. Harmonia familjare, një mesazh i papritur apo një fjalë e bukur mund të bëjë dallimin. Nëse vepron me delikatesë, dita sjell qetësi dhe frymëzim.
—
3 shenjat që duhet të kenë kujdes sot
1. Ujori
Me gjithë idetë kreative që të vijnë papritur, sot ka rrezik të shpërthesh emocionalisht ose të jesh më i ftohtë se ç’duhet në marrëdhënie. Ndjeshmëria është e ulët, ndërsa impulsiviteti i lartë – një kombinim që kërkon vetëkontroll.
2. Gaforrja
Hëna në shenjë e bën zemrën tënde të rrahë fort për çdo ndjesi, por kjo mund të çojë në mbingarkesë emocionale. Kujdes me kujt ia hap zemrën dhe si reagon ndaj kujtimeve që rikthehen – jo gjithçka që ndjesh duhet të thuhet menjëherë.
3. Akrepi
Dita ka thellësi emocionale por edhe disa tensione të fshehura që mund të shpërthejnë. Në dashuri, një e vërtetë mund të dalë në pah – dhe jo gjithmonë do jetë e lehtë për t’u përtypur. Ec ngadalë, mos u mbyll, por as mos vepro i nxituar. /noa.al
Horoskopi ditor nga Branko – E enjte, 15 maj 2025: Mes ndjeshmërisë së Hënës dhe fjalëve të Mërkurit: Dita që na ndriçon mendjen dhe zemrën
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd