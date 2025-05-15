Kapet me mbi 30 mijë euro të padeklaruara në kufi, arrestohet burri në Kapshticë

Kapshticë, 15 maj 2025 – Një shtetas 66-vjeçar nga Tirana është ndaluar nga policia në pikën kufitare të Kapshticës pasi u kap duke tentuar të nxjerrë jashtë territorit të Shqipërisë një shumë prej 30 500 eurosh, pa e deklaruar në doganë.
Gjatë kontrolleve të shtuara nga shërbimet e Policisë Kufitare në bashkëpunim me autoritetet doganore, automjeti tip “Benz” me drejtues shtetasin Bujar Sina u ndalua për kontroll të detajuar në vijën e dytë. Gjatë kontrollit, u gjetën dhe sekuestruan 30 500 euro që ai po i transportonte pa deklarim, në kundërshtim me ligjet në fuqi.
Pas dokumentimit të rastit, ndaj 66-vjeçarit u nis procedimi penal në gjendje të lirë për veprën penale “Mosdeklarimi në kufi i të hollave dhe i sendeve me vlerë”. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë, për veprime të mëtejshme.
