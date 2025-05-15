Amorim: Sezon i vështirë për të gjithë ne, por fitimi i Ligës së Europës ndryshon gjithçka

Java e 37-të e Premier League do të nisë me një supersfidë: Chelsea–Manchester United. Ndeshje e rëndësishme për blutë e Londrës, që luftojnë me Manchester City, Aston Villa dhe Nottingham Forest për një vend në Ligën e Kampionëve. Ndryshe qëndron puna për Manchester United, që po përpiqet të rimëkëmbet pas një serie paraqitjesh zhgënjyese në kampionat (fitorja e fundit daton më 16 mars kundër Leicesterit).
Në konferencën për shtyp para ndeshjes, Rúben Amorim, trajneri i “Djajve të Kuq” bëri një përditësim mbi gjendjen e Diogo Dalot, në funksion të finales së “Europa League” kundër Tottenhamit: “Nuk dua të rrezikoj Dalot. Kur pëson një dëmtim (në pulpë) dhe pastaj një tjetër, bëhet serioze. Ai po punon shumë për të qenë gati për finalen”.
Sa i përket gjendjes shpirtërore në klub, Amorim tha: “Një finale është diçka ndryshe. Ky sezon ka qenë vërtet i vështirë për të gjithë, për shkak të rezultateve dhe ndryshimeve në staf. Kemi punuar gjatë gjithë sezonit, kemi ndryshuar stilin e lojës, kemi pësuar shumë humbje në Premier League. Tani atmosfera është ndryshe, por kur përgatitemi për një ndeshje të ‘Europa League’, ndjejmë emocion. E gjithë atmosfera ndryshon, ndihet adrenalina”.
Në lidhje me gjestin e tij për të paguar vetë udhëtimin e 30 anëtarëve të stafit teknik për finalen, Amorim u shpreh: “Reagimi im ishte ta ndihmoja stafin. Më pas fola me lojtarët, edhe ata patën të njëjtën reagim. Të gjithë duan që stafi të jetë i pranishëm, bashkë me familjet e tyre”.
Trajneri portugez foli edhe për vështirësitë financiare të klubit dhe shkurtimet në staf: “E dini që ka shumë gjëra që po ndodhin, njerëz që largohen, ndryshime të shumta në staf. Për momentin, për klubin është e vështirë të kuptojë kur është momenti për të dhënë dhe kur për të marrë. Është një situatë shumë e ndërlikuar”.
