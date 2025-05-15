Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident i rëndë në Kavajë, humb jetën një grua
Transmetuar më 15-05-2025, 09:02

Mëngjesin e sotëm, një aksident me vdekje ka ndodhur në Kavajë.

Si pasojë e përplasjes, ka humbur jetën një kalimtare, ende e paidentifikuar, por që i përket moshës 45-50-vjeç.

Burime bëjnë me dije se gruaja ishte duke kaluar trafik-ndarësen në momentin e përplasjes.

