Aksident i rëndë në Kavajë, humb jetën një grua

Transmetuar më 15-05-2025, 09:02
Mëngjesin e sotëm, një aksident me vdekje ka ndodhur në Kavajë.
Si pasojë e përplasjes, ka humbur jetën një kalimtare, ende e paidentifikuar, por që i përket moshës 45-50-vjeç.
Burime bëjnë me dije se gruaja ishte duke kaluar trafik-ndarësen në momentin e përplasjes.
