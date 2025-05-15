Mot i paqëndrueshëm me shira lokalë, rriten lehtë temperaturat

Depërtimi i masave ajrore të ngrohta dhe të lageshta me origjinë oqeanike do të vijojnë ndikimin e tyre në vendin tonë duke sjellë alternim të kthjellimeve dhe vranësirave gjatë orëve të paradites, ndërsa orët e pasdites do të sjellin zhvillim të vranësirave duke gjeneruar shira me intensitet të ulët deri mesatar.
Parashikohet që orët e vona të natës; të sjellin rrebeshe shiu në të gjithë territorin e vendit KU në zonat Lindore do të jenë në formë shtrëngate.
Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje të lehtë në vlerat minimale, por ulen maksimumet duke luhatur vlerat ditore nga 7°C vlera minimale në zonat malore deri në 26°C vlera maksimale në rang territori.
Era do të fryjë mesatare deri e fortë; përgjatë gjithë ditës duke arritur shpejtësinë deri në 50 km/h nga drejtimi jugor duke gjeneruar në brigjet detare dallgëzim mbi 3 ballë.
