Këmbimi valutor
Transmetuar më 15-05-2025, 07:47

Sot, më 15 maj 2025, dollari amerikan, blihet me 87 lekë dhe shitet me 88.4 lekë.

Euro, blihet me 97.8 lekë dhe shitet 98.8 lekë.

Franga zvicerane, këmbehet në blerje me 103.6 lekë, ndërsa në shitje me 105.2 lekë.

Paundi britanik, blihet me 115.6 lekë dhe shitet me 117.5 lekë

Dollari kanadez, sot në blerje këmbehet me 62.2 lekë, ndërsa në shitje me 64 lekë.

Më poshtë, po sjellim të dhënat e këmbimin valutor, për të gjitha monedhat e huaja:

