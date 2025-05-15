Dhëndri i presidentit Trump, Jared Kushner, të shtunën në Tiranë/ Zbardhet axhenda. Fjalim bashkë me Ramën

Tiranë- Dhëndri i Donald Trump, Jared Kushner pritet të vizitojë Tiranën në datën 17 Maj ku do të mbajë edhe një fjalim. Së paku kjo kuptohet nga axhenda e programit “Invest in a connected Europe”.
Programi të cilin JavaNews e ka siguruar si dokument përcakton se Kushnër do të flasë këtë të Shtunë në kryeqytetin e Shqipërisë nën cilësinë e CEO-s dhe themeluesit të “Affinity Partners”. Fjalimi i cili në axhendë është parashikuar të mbahet mes orës 10:05 dhe 10:25 të 17 majit do të pasohet më pas nga fjala e kryeministrit Edi Rama.
