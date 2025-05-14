Pas më shumë se gjysmë shekulli, Bolonja fiton Kupën e Italisë. Video

ITALI – Bolonja mundi Milanin 1-0 në finalen e Romës duke fituar Kupën e Italisë për herë të tretë në historinë e sajë, duke iu rikthyer këtij trofeu pas 51 vitesh, nga hera e fundit që e kishin fituar trofeun.
Pas një pjese të parë të ekuilibruar dhe shumë të tensionuar, Ndoye shënoi golin që vendosi mbrëmjen në Olimpico në fillim të pjesës së dytë.
Ndryshimet e Conceiçaos, ndryshe nga ajo që ndodhi të premten e kaluar në kampionat, ku arriti të përmbyste humbjen nga 1-0 në 3-1, nuk ishin të mjaftueshme për të ndryshuar rrjedhën e ndeshjes. Për kuqezinjtë, vazhdon mungesa e këtij trofeu që nga viti 2003.
