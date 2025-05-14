Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vota e diasporës: Kryeson Partia Socialiste, surprizë partitë e reja! Ja rezultati i deritanishëm
Transmetuar më 14-05-2025, 20:25

Në Parkun Olimpik vijon numërimi i votave të diasporës.

Aktualisht nga 194.889 zarfe të mbërritura, janë numëruar 107420 zarfe.

Sipas rezultateve nga KQZ, PS ka marrë kryesimin me 57,668 vota, e ndjekur nga PD me 30,068.

Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet numëron 8912 vota, Partia Mundësia 3871 vota, Lëvizja Bashkë 2825 vota, kurse Partia Social Demokrate nga 1232 vota.

Deri tani, vota të pavlefshme rezultojnë 829.

