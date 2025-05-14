Vota e diasporës: Kryeson Partia Socialiste, surprizë partitë e reja! Ja rezultati i deritanishëm

Në Parkun Olimpik vijon numërimi i votave të diasporës.
Aktualisht nga 194.889 zarfe të mbërritura, janë numëruar 107420 zarfe.
Sipas rezultateve nga KQZ, PS ka marrë kryesimin me 57,668 vota, e ndjekur nga PD me 30,068.
Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet numëron 8912 vota, Partia Mundësia 3871 vota, Lëvizja Bashkë 2825 vota, kurse Partia Social Demokrate nga 1232 vota.
Deri tani, vota të pavlefshme rezultojnë 829.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd