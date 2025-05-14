Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Trafik i rënduar në autostradën Tiranë-Durrës, nga Qafa e Kasharit deri në hyrje të Vorës
Transmetuar më 14-05-2025, 20:02

Një trafik i rënduar dhe i pazakontë është shënuar gjatë ditës së sotme në dalje të Tiranës.

Një situatë problematike e kaotike u regjistrua për shoferët në autostradën Tiranë-Durrës.

Trafik i rënduar u shënua nga Qafa e Kasharit deri në hyrjen e qytezës së Vorës.

Nuk dihet nëse ky trafik ka lidhje me punimet në autostradë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...