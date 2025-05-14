Trafik i rënduar në autostradën Tiranë-Durrës, nga Qafa e Kasharit deri në hyrje të Vorës

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 14-05-2025, 20:02
Një trafik i rënduar dhe i pazakontë është shënuar gjatë ditës së sotme në dalje të Tiranës.
Një situatë problematike e kaotike u regjistrua për shoferët në autostradën Tiranë-Durrës.
Trafik i rënduar u shënua nga Qafa e Kasharit deri në hyrjen e qytezës së Vorës.
Nuk dihet nëse ky trafik ka lidhje me punimet në autostradë.
