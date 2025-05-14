Humbi zgjedhjet, Berisha mbledh me urgjencë drejtuesit politikë

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka thirrur në një takim të jashtëzakonshëm në orën 20:30 drejtuesit politik të 12 qarqeve.
Partia Demokratike, udhëheqëse e koallicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore, pësoi një humbje të thellë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, duke siguruar vetëm 50 deputetë dhe qindra mijëra vota më pak në krahasim me zgjedhjet e vitit 2021.
Për këtë, Berisha ka fajësuar manipulimin e zgjedhjeve nga socialistët dhe ka thirrur protestë në datën 16 maj në Tiranë.
