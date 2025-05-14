Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Garë e fortë mes Tabakut dhe Alimehmetit/ Kush do të marrë mandatin e deputetit nga PD në Tiranë?
Transmetuar më 14-05-2025, 17:34

TIRANË- Numërimi i votave për kandidatët për deputet vijon në të gjitha qarqet e vendit.

Në qarkun e Tiranës, ku Partia Demokratike ka siguruar vetëm 13 mandate, gara është e fortë mes dy kandidatëve nga lista e hapur. Mes Jorida Tabakut dhe Ilir Alimehmetit, vetëm një prej tyre do të arrijë të futet në Kuvend.

466 kuti janë numëruar deri më tani, ku Tabaku është e para e demokratëve në listën e Tiranës me 6428 vota. Ilir Alimehmeti ndjek i dyti me 6357 vota. Një diferencë e vogël vetëm prej 67 votash.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...