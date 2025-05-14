Kryen vjedhje me vlerë 2 milionë euro në Francë, policia belge shkatërron bandën shqiptare. Vihen në pranga 6 persona

FRANCË- Autoritete belge pas disa muajsh hetimesh kanë arritur të arrestojnë një grup kriminelësh. Sipas hetimeve organizate kriminale shqiptare ishte përfshirë në shtatë vjedhje mallrash në Francë me vlerë më shumë se dy milionë euro.
Gjatë natës, një konteiner detar i transportuar nga një automjet i rëndë mallrash u thye në një zonë pushimi në buzë të autostradës A26, në departamentin e Aisne (02). Kriminelët më pas e transferuan ngarkesën, kuti me uiski, në një automjet tjetër të rëndë mallrash. Të njoftuar nga një shofer tjetër kamioni, ushtarët nga toga e autostradës Laon ndërhynë, duke i bërë dy autorë të iknin, ndërsa të tjerët u larguan me nxitim nga zona me një pjesë të ngarkesës.
Më tej, në autostradë, ata braktisën automjetin e tyre rrugor përpara se të iknin në këmbë përmes fushave. Më pas u sekuestrua automjeti i rëndë i mallrave që ishte përdorur për të transportuar mallrat e vjedhura. Hetimet fillestare e drejtojnë hetimin drejt një Grupi të Lëvizshëm të Krimit të Organizuar Shqiptar të përbërë nga gjashtë individë. Me bazë në Belgjikë, këta kriminelë janë të njohur edhe për autoritetet gjyqësore shqiptare dhe belge për vepra penale veçanërisht të rënda.
