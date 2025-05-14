Zgjedhjet, ja qarqet ku vota e diasporës mund të ndryshojë balancën e mandateve mes PS dhe PD

Edhe pse Partia Socialiste ka dalë fituese në zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025 me 83 mandate të siguruara deri tani, gara për numrin përfundimtar të vendeve në Kuvend mbetet ende e hapur për shkak të votave të pa përpunuara të diasporës.
Mbi 100 mijë vota nga jashtë vendit janë ende në proces numërimi, dhe mund të ndikojnë drejtpërdrejt në ndarjen e mandateve në disa qarqe kyçe.
Objektivi i PS: Mandati i 84-të dhe shumica e cilësuar
PS-ja është shumë pranë sigurimit të 84 mandateve, një shumicë e cilësuar që do t’i jepte Edi Ramës kontroll të plotë mbi proceset ligjore pa nevojën e mbështetjes nga aleatë ose deputetë të pavarur. Ky mandat i mundshëm varet nga rezultati përfundimtar i votës së diasporës, kryesisht në qarqet Fier dhe Tiranë.
Fieri, qarku më i ndjeshëm për PD
Në Qarkun Fier, diferenca në vota midis PS dhe koalicionit PD-AMSH është ngushtuar ndjeshëm, dhe votat që vijnë kryesisht nga emigrantët në Greqi mund të jenë vendimtare. Sipas projeksioneve, PD-ja rrezikon të humbasë një prej katër mandateve që ka fituar aktualisht në këtë qark, duke zbritur në tre. Ky nuk do të ishte një precedent i ri, pasi në Vlorë, PS arriti të përfitojë një mandat shtesë pikërisht falë votës nga jashtë, duke e çuar rezultatin përfundimtar në 9 me 3.
Tirana, në pritje të mandatit të 20-të për PS
Në Tiranë, socialistët kanë arritur deri tani 19 mandate, një më shumë se në zgjedhjet e vitit 2021. Por me votat e diasporës që ende nuk janë numëruar plotësisht, ekziston mundësia reale që PS të fitojë edhe mandatin e 20-të në këtë qark, çka do të garantonte shumicën e cilësuar në rang kombëtar.
Lezha, diferenca e brishtë
Një tjetër qark ku mund të ndodhin lëvizje është Lezha. Aktualisht koalicioni PD-AMSH është përpara me rreth 1250 vota ndaj PS-së, por mbeten edhe mbi 5000 vota për t’u numëruar. Një kthesë e vogël në këtë raport do të mjaftonte për të rishkruar ndarjen e mandateve.
Përfundimi i procesit: përcaktues për ekuilibrat në Kuvend
Ndërsa numërimi i votave brenda vendit ka përfunduar, procesi i diasporës mund të jetë përcaktues për shumicën në Kuvendin e ri. Partia Socialiste shpreson të mbyllë kapitullin elektoral me një super-shumicë, ndërsa opozita përpiqet të mbrojë terrenin e fituar dhe të shmangë goditje të mëtejshme në mandate. Rezultati përfundimtar pritet të jetë vendimtar për balancën e pushteteve në katër vitet e ardhshme. /noa.al
